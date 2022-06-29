土瓜灣道/榮光街重建　市建局提收購價每呎17798元

市區重建局今天（29日）向九龍城土瓜灣道/榮光街發展計劃內的物業業主，發出收購物業建議。受項目影響的住宅合資格自住業主，其收購物業建議呎價為實用面積每平方呎17,798元，為九龍區重建項目之中第三高收購價。有關呎價是假定為同一地區七年樓齡的假設重置單位的呎價。

可選擇安置安排替代特惠津貼

項目合共涉及約560個業權，業主將有60日時間考慮市建局的收購物業建議。當物業業主接受收購建議並完成收購手續後，市建局會為有關物業內所有合資格的租客提供特惠津貼，而合資格的住宅租客更可選擇安置安排以替代特惠津貼。

九龍城土瓜灣道/榮光街發展計劃。（市建局相片）

此外，市建局會以項目原址所興建的新發展項目內的「樓換樓」單位，或啟德煥然壹居項目內的「樓換樓」單位，作為給予合資格的住宅自住業主現金補償以外的一個選擇。

初步建議興建約900伙

項目地盤總面積約70,958平方呎，重建後總樓面面積約537,478平方呎。市建局初步建議在地盤內提供約447,898平方呎住宅樓面面積，興建約900伙；而商業/零售樓面佔約89,558平方呎。同時預留約59,203平方呎非住宅樓面，作為政府、機構或社區設施用途。

參考市建局在九龍區收購價最高紀錄，為去年8月出價的九龍城「盛德街／馬頭涌道」首個公務員建屋合作社重建項目，呎價高達19,848元。