內房基金凱龍瑞8268萬收購尖沙咀嘉蘭圍舊樓

內地房地產基金凱龍瑞積極進行核心區舊樓收購工作，新近以8,268萬元買入尖沙咀嘉蘭圍永興大廈地舖及樓上單位。

資料顯示，上述成交為嘉蘭圍16號永興大廈地下A舖及3樓物業，成交價分別為6,068萬及2,200萬元。其中舖位面積約670平方呎，成交呎價逾9萬元，而3樓面積約1,716平方呎，成交呎價1.28萬元，分別較2010年及2006年買入價3,325萬及258萬元，帳面升值82%及7.5倍。

兩物業新買家為創利發展有限公司（Creative Profit Development Limited），其公司董事包括凱龍瑞高層周樂仙及張佳蕾，同時也包括亞洲聯合基建（0711）主席彭一庭。

事實上，凱龍瑞與亞洲聯合基建近年一直正在收購金馬倫道35號至37號，以及毗連的嘉蘭圍16號永興大廈，而本月初更引入醫思健康（2138）參與該舊樓收購項目。

本月初引入醫思健康參與舊樓收購

醫思健康本月初公布，向亞洲聯合基建及凱龍瑞集團管理旗下的合資公司認購30%股權，總額不多於2.75億元。該合資公司擁有及持有尖沙咀金馬倫道一商廈的業權，並擬收購餘下單位及將該物業地塊的組合地塊重新開發，估計可出租樓面面積約10.3萬平方呎，主要用作醫療中心及其他臨床用途。該廈預期將於2024年第四季度落成。