樂風、星基金旗下鴨脷洲舊樓申強拍　估值逾1.45億

鴨脷洲近年成為發展商重點收購地區。由樂風集團夥拍新加坡房地產基金收購的鴨脷洲好景街及平瀾街舊樓項目，最新向土地審裁處申請強制拍賣，項目估值逾1.45億元。

上述強拍項目為好景街26至28號及平瀾街2號，涉及兩個地段，現為兩幢五層高的商住舊樓，地下為舖位，樓上1樓至5樓為住宅，同樣於1965年落成。目前發展商已分別持有兩個地段業權91.67%及100%。上述重建地盤面積約2,400平方呎，如以地積比9倍重建，可建樓面約2.16萬平方呎。

資料顯示，樂風集團夥拍新加坡房地產私募股權投資公司 SC Capital Partners，在2月份斥資約4.18億元收購鴨脷洲平瀾街2至4A號及好景街26至28號的大部分不可分割業權，計劃重建為住宅項目。

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當時發展商表示，整個重建地盤面積約4,000平方呎，規劃為「住宅 （甲類） 」地盤，總可建樓面約35,000平方呎，預計整個地盤的總收購價約4.18億元，每呎樓面地價約11,943元。反映上述強拍申請還未包括平瀾街4A號的舊樓地盤。