CCL按周跌近1%　近3個月最大跌幅　分析：美國加息影響下月反映

中原城市領先指數CCL最新報180.78點，按周跌0.95%，跌幅為12周以來最大。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，6月16日美國聯儲局宣佈加息0.75厘，對本地樓市的影響將於7月上旬公佈的CCL才開始反映，相信CCL短期內未能上穿182點到184點水平。在加息預期的利淡下，樓價升勢明顯受壓，CCL已連續8周於180點到182點之間窄幅徘徊。

其他主要指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報181.62點，按周跌1.12%，跌幅為5周以來最大。CCL（中小型單位）報180.08點，按周跌1.06%，跌幅為5周以來最大。CCL（大型單位）報184.33點，按周跌0.45%，跌幅為8周以來最大。

新界東CCL_Mass連升2周共0.68%。圖為沙田第一城 (資料圖片)

新界東CCL_Mass連升2周共0.68%

四區樓價方面，本周三跌一升，上周三升一跌，走勢各自反覆。港島CCL_Mass報184.18點，按周跌0.45%，連跌2周共1.54%。九龍CCL_Mass報174.86點，按周跌1.87%，跌幅為11周以來最大，連升3周後回軟。

新界西CCL_Mass報169.12點，按周跌1.61%，跌幅為5周以來最大，上周指數創12周新高後回軟。新界東CCL_Mass報193.40點，按周升0.03%，連升2周共0.68%。

見底後11周累計CCL累升1.94%

樓價見底回升11周計，CCL累升1.94%，CCL Mass累升1.40%，CCL（中小型單位）累升1.67%，CCL（大型單位）累升3.29%。港島CCL_Mass累升2.26%，九龍CCL_Mass累升1.37%，新界東CCL_Mass累跌0.74%，新界西CCL_Mass累升2.04%。