CCL報182.52點按周升0.86%　新界西樓價勁升2.66%

中原城市領先指數CCL報182.52點，按周升0.86%。按地區劃分，新界西升幅最強勁。新界西CCL_Mass最新報171.88點，創12周新高，按周升2.66%，升幅45周以來最大，結束2周連跌。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，錦上路站大型新盤熱賣，帶動新界西樓價單周反彈。

至於其他地區，新界東CCL_Mass報193.34點，按周升0.64%，結束2周連跌。九龍CCL_Mass報178.19點，創15周新高，按周升1.65%，升幅7周以來最大，連升3周共2.27%。惟港島區卻錄跌幅。港島CCL_Mass報185.02點，按周跌1.09%，跌幅7周以來最大。

其他主要指數方面，CCL（大型單位）最新報185.17點，創17周新高，按周升0.18%，反映豪宅市道暢旺，樓價繼續高位企穩。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.68點，按周升0.99%。CCL（中小型單位）報182.00點，按周升1.00%。三大整體指數結束2周連跌，反映5月美國加息半厘的利淡因素已被消化，預計樓價將於現水平窄幅企穩。

CCL近十周累升2.92%

而以樓價見底後回升10周計，CCL累升2.92%，CCL Mass累升2.55%，CCL（中小型單位）累升2.75%，CCL（大型單位）累升3.76%。港島CCL_Mass累升2.72%，九龍CCL_Mass累升3.30%，新界東CCL_Mass累跌0.77%，新界西CCL_Mass累升3.70%。