回歸25周年｜私樓租金累升三成　唯獨逾1722呎大單位原地踏步

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，回顧回歸至今二十五年來，差估署樓價指數累積升了1.23倍，自1997年6月的172點，漲至今年5月份最新的384.4點。若以單位類型劃分，A類（實用面積少於431平方呎）細單位的表現跑贏大市，二十五年來累升1.49倍，成為升幅最大的單位類別。

升幅最少為E類（1,722平方呎或以上）大單位的74.67%，反映單位面積愈細，相對樓價升幅愈大。若與2003年7月份沙士最低位58.4點比較，整體樓價至今累積上升5.58倍，當中亦以A類細單位的6.51倍升幅最凌厲，而E類大單位其間升幅為3.27倍。

回歸至今A類細單位租金累升51%

至於租金走勢方面，1997年6月整體二手私樓租金指數報135.2點，二十五年來租金累積上升31.14%，於今年5月份報177.3點，並以A類細單位的租金漲幅最勁，累積上升了51.13%，為唯一一類跑贏整體大市的單位。

反之E類大單位租金二十五年來原地踏步，97年與今天同樣報140.4點，即沒有升跌。而與2003年7月沙士低迷時期比較，整體租金至今則累升逾1.45倍，A類細單位勁升1.69倍，遠勝E類大單位的77.05%。