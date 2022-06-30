5月新批按揭平均金額514萬創新高　平均供樓近28年史上最長

本港樓價高企，不少港人需靠按揭置業，愈借愈多、供款期也愈來愈長。據金管局公布，5月份新批按揭成數升穿六成水平、達60.7%，創近十二年新高。而供樓年期亦進一步延長至27.83年，創史上最長年期。

據數字顯示，5月份新批按揭金額按月大幅增加43.2%至546億元，宗數按月急增43%至10,631宗，金額及宗數分別創過去十一個月及九個月新高。

若30歲開始供樓 至58歲才「甩身」

此外，5月份新批按揭的平均按揭成數（按揭比率）升至逾六成，顯著增加2.1個百分點至60.7%，較「財爺PLAN」推出前55.3%，累積增加5.4個百分點，創自2010年8月份後近十二年新高，開始逼近金管局推出多輪「逆周期措施」之前水平，不過較2002年9月的紀錄高位68.9%仍有一段距離。

同時，5月份新批按揭平均金額達514萬元，按月再增1萬元，創出紀錄新高水平。除了愈借愈多，供樓年期亦愈拉愈長，5月份平均貸款年期較4月份增加一個月、至334個月，即相當於27.83年，創史上最長年期。假設30歲開始供樓，估計要近58歲才供完。

至於新申請按揭宗數5月份再增加9%至12,892宗，數字連升三個月，創過去八個月新高。