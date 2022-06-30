凱柏峰 I 即晚加價加推128伙　折實均價18808元　一房最平667萬

新盤銷情理想。由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城凱柏峰 l ，今（30日）首輪發售238伙，於3小時內全數沽清。發展商於晚上約8時隨即公布新一張4號價單，提供128伙，折實平均呎價18,808元。發展商表示，新價單輕微提價0.5%，主要反映樓層及景觀等因素。

該批單位包括一房至三房戶，其中主打的兩房戶佔90伙，而一房及三房分別有29伙及9伙。價單售價介乎794.4萬至1,522.1萬元，價單呎價20,479至25,054元。扣除最高16%折扣優惠後，折實售價667.29萬至1,278.56萬元，折實呎價17,202至21,045元。

最低呎價17202元

新加推單位最平為1B座10樓B單位，實用面積335平方呎，採一房開放式廚房，扣除折扣優惠後，折實售價667.29萬元，呎價19,919元；最低呎價為1A座10樓G單位，實用面積455平方呎，2房開放式廚房，折實價782.71萬元，呎價17,202元。

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