凱柏峰 I 首輪賣238伙　開售3小時全數沽清

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城凱柏峰 l ，今（30日）首輪發售238伙，折實平均呎價18,136元，折實入場620萬元起。 項目累積收近6,200票，以首張銷售安排238伙計，超額逾25倍。

【16：35】首3小時全數沽清 套現逾19億

發展商公布，凱柏峰 I 首輪238伙，於3小時內沽清，套現逾19億元。 當中逾七成為年輕買家，大部分購入單位自用。另今日有5組買家連購兩伙，最多涉資1,951.9萬元。包括兩伙1B座D單位，實用面積561平方呎，屬兩房開放式玻璃廚房連儲物室間隔。

至於，今日最高成交價為1A座21樓B室，實用面積721平方呎，屬三房套連儲物室間隔，成交價約1,309.8萬元，呎價約18,167元；最高成交呎價為1B座38樓F室，實用面積337平方呎，一房開放式廚房，成交價734.9萬元，呎價約21,807元。

凱柏峰 l 開賣 90後女生靠積蓄800萬購兩房 築新婚愛巢

【12：35】市場消息指，截至中午12時半，即開售約三個半小時內，238伙全數被揀選

【11：30】據市場消息指，暫沽出70伙，佔可供銷售單位30%

【10：05】市場消息指，開售一小時暫售出13伙

【10：00】劉瑛琳：將軍澳區分支家庭客佔多

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，今日買家出席率高，八成客人來自九龍區，尤其是將軍澳主區，以分支家庭客佔多。她又指，前籌買家傾向購高層戶，以用家為主；年輕買家則傾向購買中層兩房及一房單位。對於近日美國加息，她相信準買家已計及加息因素，影響不大。

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，有不少準買家睇好日出康城發展前景，今日有外區大手客擬購入兩伙兩房單位，涉額約1,500萬元，擬作投資收租。他預期項目入伙後呎租約40至45元，租金回報近3厘。

【09：15】田兆源：年輕客佔七成

信和置業營業部集團聯席董事田兆源指，今日出席率高，當中年輕客佔七成。他認為香港回歸25周年，未來樓市、經濟將會愈來愈好，置業屬一個長遠投資。

【08：45】近百準買家及代理排隊等揀樓

現場所見，有近百名準買家及代理，無懼一號戒備信號下，排隊等候入場揀樓。人龍由尖沙咀中心售樓處，一路沿麼地道花園排隊伸延至海景嘉福酒店停車場入口。

首賣238伙 不設大手客時段

凱柏峰 I 今日於尖沙咀中心進行銷售，不設大手認購時段。238伙涵蓋一至三房，其中一房佔69伙、兩房佔147伙、兩房連儲物室佔16伙、三房套佔6伙。扣除最高16%折扣，折實售價為619.5萬至1,243.2萬元，折實呎價 為16,757元至20,698元。

當中入場單位為1A座10樓D單位，實用面積329平方呎，屬一房開放式廚房，折實售約619.5萬元，折實呎價18,830元。

↓↓↓凱柏峰 I 示範單位直撃↓↓↓

+ 3

凱柏峰 I 合共提供592個住宅單位，包括一房至三房間隔，其中一房及兩房戶型佔全盤近九成，另有少量三房戶及特色戶。預計關鍵日期為2024年11月15日。