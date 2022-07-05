西九管理局藝術廣場大樓取消招標　年內重推營運權增至48年

西九文化區管理局（下稱管理局）去年11月，就西九商業發展項目藝術廣場大樓項目進行招標，並在今年2月截標，接獲至少4份標書。惟截標超過四個月後，管理局卻公布取消項目招標程序，並將推出優化版本，將發展權和營運權由34年期大幅增加至48年期。新一輪招標程序預計在今年內重新展開。

截標逾四個月後 管理局宣布取消招標

西九文化區管理局副行政總裁（區域發展）顏金施表示，藝術廣場大樓項目招標程序取消，主要是為聽取發展商對項目條款的意見而作出調整，項目的建造、營運及移交（Build–operate–transfer、BOT）年期將會由34年，增加至48年（直至2070年）。而項目泊車位期亦由原先的10年期調整至48年，即與營運權同步，以配合中標財團的發展。

顏金施：優化方案有利短期現金流

對於取消項目招標，是否意味已流標，顏金施表示，雖然是次不會接受任何標書，但強調並非流標，而是優化條款，又指新條款更加善用土地資源，對於整個西九文化區屬喜訊。她解釋，項目的營運年期增加14年，財團出價也會相應提高，對管理局的短期現金流會有正面作用，直言有更大得益，因此沒有對項目招標取消感到失望，反認為是絕對值得做的事。

預計完成日期、入伙紙取得時間不受影響

她又補充，雖然招標程序取消，但項目的預計完成日期及取得入伙紙日期並沒有延後，因此相信對管理局未有構成負面影響，同時也不會影響租金收入。

不過，她透露，營運年期由34年增加至48年的調整，需要涉及地契上的修改，因此暫時未知實際重推時間，但估計在今年內可完成修改並重新推出招標。至於早前招標的條款細節，如收入分成比例、分兩期繳交固定租金等，未知會否作出變動。

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截標前接獲發展商意見 望調整細節

就項目取消招標事宜，顏金施指，將於日內通知早前有份入標及曾索取項目招標文件的財團。就早前招標接獲的標書數目，她表示設有保密協議，不便透露，但在截標前已接獲發展商意見，希望調整細節。

至於西九文化區其他業務方面，據管理局資料，管理局總部所在的西九文化區管理局大樓今年4月獲兩個主要租戶承租，可出租空間的出租率已達100%。而2021年第四季西九文化區內的零售、飲食和消閒每月平均收入，較過去十二個月增加近80%；而同期停車場每月平均收入亦較十二個月增加近90%。

藝術廣場大樓項目，由三幢商業大樓組成，總樓面面積合共約69.9萬平方呎。（西九圖片）

今年2月接至少4份標書 包括信置、新地

翻查資料，西九文化區商業發展項目藝術廣場大樓，去年11月推出招標，並採用建造、營運及移交模式（BOT），中標發展商會獲授予項目為期34年的發展權和營運權，並負責藝術廣場大樓項目的設計、建造、融資、市場推廣、租賃、管理和維修工作。

去年12月，管理局公布更多細節，包括在公布招標結果後，中標財團須分兩期繳交固定租金；當物業落成後，中標財團須向管理局支付收入分成，最高比例為20%。項目在今年2月11日截標，當時現場所見，接獲至少4份標書，入標財團包括新地（0016）、信置（0083）、華懋及領展（0823）。

藝術廣場大樓涉3幢商廈 總樓面近70萬呎

藝術廣場大樓項目由3幢商業大樓組成，總樓面面積合共約699,673平方呎，辦公室佔672,063平方呎，而零售、飲食、娛樂部分佔26,910平方呎。項目位處西九文化區的中心地帶藝術廣場。周邊設有多個世界級藝術文化設施，包括亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+、日前正式開幕的香港故宮文化博物館、興建中的演藝綜合劇場，以及面向維港、佔地11公頃的藝術公園。