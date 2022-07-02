暹芭風球｜上車客跨區帶票睇樓　「風中」斥408萬購尚悅．嶺一房

暹芭風球吹襲，無阻上車客跨區睇樓入市！美聯物業分行營業經理林建文表示，周末本港懸掛8號風球，有上車客無懼天氣不穩，跨區帶票睇樓，最終以408萬元承接元朗尚悅·嶺一個低層一房單位。

剛成交單位尚悅·嶺2座低層G室，實用面積約257平方呎，一房間隔，座向北、望內園景。林建文稱，原業主早前開價約450萬元，放盤約兩個月，其後調整至408萬元，吸引外區上車客在8號風球下，帶同支票從九龍「飛的」前往上址睇樓，最終零議價下成交，呎價約15,875元。

資料顯示，原業主於2019年初以約386萬元購入上述物業，是次轉手帳面獲利約22萬元。

尚悅．嶺首宗二手屬蝕讓盤

由恒地牽頭發展的元朗尚悅．嶺，屬蝶翠峰第五期，合共提供504伙，戶型由開放式戶至兩房戶，實用面積由174至381平方呎。

項目於2020年年底陸續入伙，2021年初錄得首宗二手成交，惟蝕讓收場。該業主於2019年以364萬元一手購入單位，翌年9月開始放盤，當時連額外印花稅 （SSD）叫價410萬元，終以345萬元沽出，持貨僅一年多，帳面蝕讓19萬元或5%，連同10%SSD稅料實蝕逾53萬元。