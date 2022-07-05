投資者羅珠雄7700萬沽新蒲崗工廈地廠　較一年前賣平兩球

投資者繼續沽貨。由資深投資者羅珠雄持有的新蒲崗工廈地廠，新近以7,700萬元易手。該地廠物業在2021年4月曾以7,900萬元沽出，不過隨後交易料未能完成，即最新成交價較去年低200萬元。

上述物業為新蒲崗五芳街18號立安工業大廈地廠，建築面積約13,819平方呎，以最新成交價計，呎價約5,572元。據了解，羅珠雄在2020年6月推出放售上述物業，當時叫價1.08億元，及後降價至9,200萬元，直至2021年5月份曾以7,900萬元沽出。不過該宗交易料最終未能完成。

該物業由五個租戶承租，總月租約27萬元，新買家租金回報約4.1厘。羅珠雄於2016年8月份以6,680萬元買入上址，是次沽貨帳面仍升值1,020萬元。惟資料顯示，該物業近年有曾被抵押貸款，2020年7月至2021年3月份，曾三度向同一財務機構貸款，惟貸款金額不詳。

新蒲崗五芳街18號立安工業大廈G樓。

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事實上，羅珠雄近月頻頻沽貨，如在6月中以2,600萬元沽出觀塘世紀工商中心12樓1室，較四年前買入價帳蝕約200萬元，貶值約7%，成交呎價約4,457元。世紀工商中心單位由投資者羅珠雄持有，於2018年以俗稱買殼的公司股權轉讓形式買入，當時買入價約2,800萬元。另有資料顯示，該物業近年有曾被抵押貸款，涉及三間不同的財務機構，惟貸款金額不詳。