佳兆業貝沙灣洋房上月遭接管　市傳3億沽出　貶值5000萬

由佳兆業（1638）相關人士持有的薄扶林貝沙灣洋房，在5月份遭接管人委託代理放售。市場消息透露，洋房近日已售出，市傳作價約3億元，若交易屬實，即較2017年買入價約3.5億元帳面大幅貶值5,000萬元或14%。

上述洋房在今年5月10日遭接管後，委託外資代理行世邦魏理仕推出招標，原定6月29日截標，及後提前至6月17日截標。就市傳洋房以約3億元沽出，世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷回覆《香港01》表示，對市場消息不作評論。

涉及為貝沙灣第三期貝沙徑17號屋連屋頂平台及車庫，洋房樓高兩層，實用面積約3,953平方呎，若以市傳成交價約3億元計，成交呎價約75,882元。

↓↓貝沙灣貝沙徑17號屋相片↓↓

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五年前3.5億買殼 今年公司初遭接管

據悉，洋房原業主為滙萬發展有限公司（MILLION LINK DEVELOPMENT LIMITED），公司董事原為佳兆業執行董事麥帆，於2017年透過買賣公司股權（俗稱買殼）購入上述洋房，當時市傳成交價約3.5億元，成交呎價高達88,540元。

不過，該公司在今年初遭申請接管，隨後3月份更改公司董事，目前該公司的董事包括兩位接管人BORRELLI, COSIMO及戴紹宏。