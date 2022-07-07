凱柏峰 I 今日次輪賣238伙　截至下午4時累沽95%｜持續更新

由信置（0083）、嘉華國際（0173）及招商局置地（0978）合作發展的日出康城凱柏峰 l，今日（7日）次輪發售238伙，折實入場價644萬元起，不設大手客時段。項目累積收近4,000票，超額認購近16倍。

【16：00】市場消息指，凱柏峰 I 暫沽出225伙，佔可供銷售單位95%

【12：23】市場消指，開售約三個小時暫沽約218伙，佔次輪推售單位近92%

【11：20】市場消指，開售約兩個小時暫沽約120伙

【10：35】市場消指，截至早上10時半，凱柏峰 I 次輪暫售出約70伙

【10：11】布少明：有大手客擬購3伙作收租

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明預計，凱柏峰I 次輪銷售可「一Q清袋」，今日有約八成買家出席，有四組大手客，當中最大手有意買三伙，包括一個三房及兩個兩房，主要作投資收租。布少明指八﹑今日九十後買家佔七成，有一半由家人資助置業，兩房入場費約700多萬元，料能吸納年輕人入場。

【09：52】陳永傑：料次輪可「一Q清袋」

中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑稱，今日出席率達七至八成，佔一半為首輪的向隅客，並以上車客為主。陳永傑預計，今次輪銷售將「一Q清袋」。他又指，一手盤6月約有1,300宗，比5月跌了一成多，他指現時雖仍受加息影響，料為挽救經濟，今次加息周期會較以往短，相信最壞時候已過去。另指「財爺plan」有助市民置業，料第三季一手成交約有5,000伙。

↓↓今日賣樓現場情況↓↓

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【08：45】近百名準買家及代理排隊等候揀樓

現場所見，有近百名準買家及代理，正排隊等候入場揀樓。人龍由尖沙咀中心售樓處，一路沿麼地道花園排隊伸延至接近海景嘉福酒店停車場入口附近。

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次輪賣238伙 不設大手客時段

今日凱柏峰 I 次輪銷售於尖沙咀中心進行，不設大手認購時段。238伙之中，包括60伙一房、157伙兩房、佔21伙三房，扣除最高16%折扣後，折實售價643.8萬至1,300.5萬元，折實呎價17,106元至21,346元，整批以定價計市值逾24億元。

當中，最平單位為1B座10樓E室，屬一房連開放式廚房間隔，實用面積337平方呎，折實售價643.8萬元，折實呎價19,106元。

凱柏峰 I 合共提供592個住宅單位，包括一房至三房間隔，其中一房及兩房戶型佔全盤近九成，另有少量三房戶及特色戶。預計關鍵日期為2024年11月15日。