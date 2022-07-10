十大屋苑周末錄8宗成交　嘉湖山莊佔4宗　太古城特色戶劈350萬沽

據中原地產統計，十大屋苑周末（9、10日）兩天錄得8宗成交，較上周末一宗成交明顯回升，惟仍有7個屋苑「零成交」。周末交投集中於新界區，天水圍嘉湖山莊錄4宗屬最多，沙田第一城亦錄3宗成交，鰂魚涌太古城則錄一宗。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，周末十大屋苑交投增多，是因為對上一個周末颱風襲港，成交基數低所致，市況現已回復正常，本周末成交量與前周末相同。他續指，新盤主導樓市，二手交投低位徘徊多時，陸續有業主面對現實減價，新界中小型單位業主率先軟化減價，業主肯減價亦有成交。

中原地產分行區域營業董事黎宗文表示，業主陸續肯減價，沙田第一城連錄3宗買賣，包括29座高層F室，實用面積284平方呎，兩房間隔，原叫價530萬元，減價30萬或5.7%，至500萬元沽出，呎價17,606元。

太古城特色戶劈350萬至3200萬沽

至於太古城周末錄一宗成交，中原地產區資深區域營業董事趙鴻運，該銀柏閣頂層特式單位，實用面積1,180平方呎，三房套房間隔，望東九龍海景，原則內置閣樓樓梯，連約165平方呎閣樓及約730平方呎入契天台，原叫價3,550萬元，放盤多時，終減350萬至3,200萬元市價沽出，呎價27,119元。原業主持貨十三年，帳面獲利2,071.9萬元，升值1.8倍。