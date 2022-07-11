市建局西營盤重建項目收9份標書　新世界、信置有份

市建局的西營盤崇慶里／桂香街發展項目，今日（11日）中午12時截標，項目估值最高約16億元。

【17：08】市建局公布，西營盤崇慶里／桂香街發展項目接獲9份標書，市建局董事會設立的招標遴選小組將評審各標書，並會就批出項目發展協議向市建局董事會提交建議，由董事會作最終決定。

【12：00】截至中午約12時許，項目接獲9份標書，包括新地（0016）等。

【11：15】據了解，截至約11時15分，項目暫接獲6份標書，入標財團包括信置（0083）、鷹君（0041）、遠東發展（0035）等，而新世界（0017）亦獨資入標競投。

上述崇慶里／桂香街發展項目的地盤面積約1.15萬平方呎，預計落成後總樓面約9.47萬平方呎，可提供165伙，落成日期料約2026年至2027年。從項目步行至港鐵西營盤站約需2至3分鐘。

市場消息透露，上述項目規定當賣樓收益超過30億元後，發展商需要向市建局分紅，首5,000萬元分紅比率20%，之後的賣樓收益每增加5,000萬元，分紅比率便增加額外10%，最高分紅比例為50%。

項目於5月10日截收意向，當時共接獲34份意向書。綜合市場早前估算，崇慶里／桂香街發展項目的估值介乎約12.8億至16億元，即每呎樓面地價約1.35萬至1.69萬元。