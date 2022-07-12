上半年二手居屋買賣兩年半最少　平均每宗作價520萬

受第五波疫情拖累，二手住宅買賣活動明顯減弱，導二手居屋交投量按半年出現較大跌幅。據土地註冊處最新數據，今年上半年全港共錄2,253宗居屋二手買賣登記（包括第二市場及自由市場），較去年下半年的3,559宗大跌37%；至於涉及成交金額約117.21億元，較去年下半年的188.91億元同步大減38%，量、值均創近兩年半最少。

若與去年上半年同期相比，宗數及金額則分別大減29%及31%。

部分業主心態轉弱減價出貨，拉低上半年每宗居屋二手成交平均作價至約520.2萬元，較去年下半年的530.8萬元，下跌2.0%，創近三年新低。不過，上半年個案當中，不乏矚目成交，如2月登記的鰂魚涌康山花園4座中低層F室，面積592平方呎，以高達1,000萬元易主，屬今年上半年金額最高的買賣，呎價約16,892元。

上半年九龍灣麗晶花園交投最活躍

按居屋價格劃分，上半年所有價格組別登記量按半年均錄得跌幅，當中價值600萬元或以上的「貴價」買賣登記，由去年下半年的979宗急瀉41%至今年上半年的582宗，跌幅最為顯著。至於最多登記的價值500萬元至599萬元組別錄得714宗登記，涉及38.84億元，按半年量值均錄得40%跌幅。

天水圍天盛苑上半年錄得39宗買賣，較去年下半年減55%。

加息令居屋買家入市態度轉審慎

從屋苑層面分析，上半年十大活躍成交屋苑中，共有8個屋苑買賣登記量報跌，跌幅介乎3%至55%不等，其中天水圍天盛苑跌幅最大，期內錄得39宗買賣登記，成交總值約1.87億元，較去年下半年同樣大減55%。今年上半年登記最活躍屋苑為九龍灣麗晶花園，共錄63宗成交，總值涉及3.49億元，量值按半年分別下跌13%及16%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然新一輪居屋攪珠結果出爐後，有助釋放部分購買力至二手市場，而白居二購買力亦可望今年第四季入市，但由於預期美國加息步伐較急，香港息口有趨升壓力，估計相對較基層的居屋買家，入市態度傾向審慎。此外，下半年料將有大量新盤應市，或吸走一批客源，故陳海潮相信今年下半年二手居屋交投表現靠穩橫行，初步估計可錄約2,500宗買賣登記。