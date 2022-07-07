黃大仙雅裝居屋賣平樓上100萬　全因一個理由｜單位直擊

市區居屋有價有市。黃大仙居屋翠竹花園一個三房戶，最新透過拍賣行推出，以自由市場490萬元沽出，較開價搶高約20%。不過該單位因位處地下樓層，對比上月初同屋苑另一個位於2樓、面積相同的三房戶，是次成交價大幅平100萬元。

呎價僅8300元 景觀欠奉、私隱度不足

上述成交為翠竹花園第6座地下一個單位，實用面積591平方呎，三房間隔，自由市場開價410萬元，獲3組買家出價競投，最終搶高至490萬元拍出，由用家承接，呎價約8,291元。

從放盤相片可見，單位內部裝修新淨，大廳開則呈呂字形，空間充足，客飯廳分明。而客廳與飯廳之間設有半開放式廚房，提供高身吧枱。不過，由於單位位於地下樓層，窗戶對出即為公家路，外望街道及樹景，除非長期關上窗簾，不然街外人可直望單位內部，私隱度及安全度亦「打折扣」。

↓↓翠竹花園成交單位相片↓↓

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翻查網上銀行估價資料，滙豐銀行就上述單位的估價為587萬元，至於中銀為542萬元。意味是次成交價較銀行估價低約52萬至97萬元。

樓上同類三房成交價590萬至665萬

另翻查成交紀錄，同屋苑面積相同的高、中、低層三房戶，近兩個月成交價由590萬至665萬元。其中，一個位於2樓的同類三房戶，在6月初以590萬元易手，成交呎價約1萬元；至於位於高層23樓的同類三房戶，成交價達665萬元，呎價約1.12萬元。是次成交價僅490萬元，與樓上相差最少100萬元，相信是由於單位位處地下樓層有關。

忠誠拍賣部總經理鄭世傑指，單位享有企理裝修，是次成交價屬合理水平，預計單位較適合老人家或行動不便人士自住。