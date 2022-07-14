屯門NOVO LAND第1A期公布樓書　涉824伙　最細213呎連平台

新地（0016）屯門兆康第54區NOVO LAND 1A期項目，今日（14日）公布樓書，項目合共涉824伙，戶型甚多元化，項目預計關鍵日期為2023年6月29日，樓花期約十一個月。

NOVO LAND第1A期項目涉824伙，由兩座分別為「Elverum第1座」及「Elverum第2座」的住宅大廈組成，標準樓層每層15至16伙，共享四部升降機，全盤單位實用面積由213至1,467平方呎，包括開放式至四房戶型。

項目主打兩房單位，佔403伙，另開放式及一房戶則分別有181伙及75伙，三房戶有128伙，另有少量特色戶。

最大特色戶設「超長形」開則

若以室內面積計，全盤面積最細單位為Elverum第1座2樓H室，屬開放式間隔，實用面積213平方呎，連26平方呎平台。

至於全盤面積最大為Elverum第2座35樓A1室，屬四房間隔，實用面積約1,467平方呎，連836平方呎平台及1,111平方呎天台，設有泳池。從樓書平面圖可見，單位以「超長形」開則，由主人套房連接廳區至平台及泳池，全長逾43米。

NOVO LAND位於欣寶路8號，全盤設有14幢分層住宅，涉及住宅樓面約240萬平方呎，合共分六期推售。其中，即將開售的第1A期，提供824伙，項目設有114個私家車位。

至於第1B期、2A期、2B期、3A期及3B期，分別提供800伙、929伙、729伙、534伙及769伙，預計入伙日期介乎2023年6月至2025年6月。