外籍富豪按爆商場、豪宅　西貢隱世獨立屋淪銀主盤1.83億沽出

西貢大額物業連環淪為銀主盤，被推出市場放售。繼日前西貢翠塘路CENTRO全幢商場銀主盤傳獲5億元洽購至尾聲後，由同一組外籍富豪持有的西貢大網仔路海景隱世獨立屋，亦已成為銀主盤，市傳最新以約1.83億元易手，物業曾多次向銀行及「財仔」做抵押。

市場消息透露，上述最新易手的豪宅銀主盤位於西貢大網仔路248號，為一幢名為Dragonara、於1974年落成的兩層高獨立屋，實用面積約4,988平方呎，每層面積均超過2,000平方呎，獨立屋最新以約1.83億元沽出，成交呎價約36,688元。

↓↓西貢大網仔路248號Dragonara獨立屋↓↓

+ 5

此獨立屋地盤面積約10,500平方呎，設有私人花園，同時設有私人入口及道路連接大網仔路。據了解，若地皮未來選擇重建，只准興建為一幢兩層高的私人住宅，最大覆蓋率為地盤面積的25%。

採中式建築風格 設八角亭、四角亭

據代理相片，獨立屋外型獨特，天台屋頂中央採用中國式建築八角亭設計，而天台周邊則設有3個四角亭，地下花園同樣設有四角亭。獨立屋前方沒有任何建築物，可無遮擋望向整個西貢海景。

據圖則資料，該獨立屋低層地下設有3間房間，並提供娛樂室、庭園、工人房、雜物房等；而高一層則設有主人套房連書房、衣帽間，同時設有庭園及陽台、廚房及用餐區。

+ 2

曾承做三按、四按 單筆借3000萬

翻查資料，此幢獨立屋業主為BOOKBACK LIMITED，公司董事為外籍人士，早於1978年以300萬元買入獨立屋，以最新成交價計算，物業於四十四年帳面升值約60倍或1.8億元。

值得留意，獨立屋早於2007年已抵押向銀行承做按揭，2012年至2020年期間又多次向大型銀行及多間不同財務機構承做按揭，其中，在2014年曾單筆借財仔3,000萬元。2015年及2017年又向財務公司承做三按及四按。獨立屋在去年7月被接管，淪為銀主盤。

此外，上述獨立屋的原業主亦透過公司名義持有西貢翠塘路1A號CENTRO全幢商場連停車場，不過該商場及停車場同樣因多次抵押貸款，同於去年7月被接管淪為銀主盤。日前有市場消息指出，該商場連停車場獲買家以約5億元洽購，較叫價6.5億元低約23%。

相關文章：西貢翠塘路全幢商場淪銀主盤 獲買家5億洽購