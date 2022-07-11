置地放售薄扶林沙宣道臨海地皮　料可重建數幢超級別墅

有「中環大地主」之稱的置地公司，旗下薄扶林沙宣道46號臨海地皮推出招標，截標日期為8月24日正午12時。上址現為置地用作出租的洋房屋苑百合苑，估計日後新買家買入地皮後，可重建數幢面積約1萬平方呎的超級別墅。

獲委託負責代理的第一太平戴維斯表示，上述地皮為沙宣道46號臨海獨立地段（鄉郊建屋地段196號）。物業現狀為7間3層高之獨立屋，連獨立車庫及私人泳池，地盤面積約44,800平方呎。

物業重建後，最大可重建面積約32,255平方呎，向海一面闊約360呎，預計可分別重建為多幢約6,000至10,000平方呎的三層高超級別墅。

現為洋房屋苑百合苑 多年來作出租

據了解，上述沙宣道46號現為洋房屋苑百合苑，由置地持有，於1985年入伙，提供7座實用面積由4,440至4,506平方呎的洋房。物業座落於沙宣道小山丘上，前臨鋼綫灣，從項目駕車前往中環約12分鐘。區內有多間知名學府，包括有「貴族學校」之稱的弘立書院、芝加哥大學香港分校等。

第一太平戴維斯大中華區行政總裁李偉文表示，港島區住宅地皮供應一直稀缺，今年2月淺水灣南灣道豪宅地皮以破紀錄呎售出，正好反映超級豪宅市場仍然暢旺，地皮有價有市，預期項目可吸引投資者以至發展商的興趣。