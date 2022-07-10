發展局甯漢豪首篇網誌　冀土地發展工作達至「四提」

新任發展局局長甯漢豪今日（10日）發表首篇網誌，指希望帶領其團隊在土地發展的工作上做到提速、提量、提質、提效。

甯漢豪指，就任發展局局長後首個工作天，她即與發展局轄下部門首長舉行會議，分享其工作目標和願景。她指，推進土地和房屋供應是本屆政府優先處理的課題之一。

她續指，過去數年，發展局透過多管齊下的政策和措施，增加土地供應。為了將已經推展的政策和計劃落到實處，以及開拓更多土地來源和推展舊區更新，她希望帶領其團隊在土地發展的工作上做到提速、提量、提質、提效。

「提速」即精簡程序（streamlining），既要就精簡及優化土地發展相關程序提交法例修訂草案，部門也要精簡行政工作，加快造地時間。

發展局局長甯漢豪。（羅君豪攝）

至於「提量」，除了《香港2030+：跨越2030年的規劃遠景與策略》闡述的土地供應來源外，局方還會繼續採取多管齊下的方法，物色更多可供發展的合適土地，以應付市民的房屋需求及經濟和社會發展的需要。

而「提質」主要涉及市區重建、樓宇更新，尋求具效益的方法解決樓宇老化問題，既要全力支援市區重建局的工作，亦要為推動私人市場重建老舊樓宇，創造有利條件，同時確保樓宇維修工作及時、到位。她又提到，會繼續優化維港兩岸海濱，為市民提供優質的休憩用地。

至於「提效」即各部門運用創新方法覓地及建屋，例如「組裝合成」建築法（MiC）、數碼化管理平台等，實現跨部門合作。甯漢豪指，發展局及轄下部門會按行政長官的要求，在相關政策範疇就指定項目定下指標，並有效監察項目進度，致力提升施政成效。