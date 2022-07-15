上半年私樓買賣驚現695宗虧蝕　2011年以來最多

近年樓市屢受多個不利因素衝擊，導致二手私樓轉手獲利比率及平均賺幅，雙雙不斷下試低位，其中虧損的轉手個案及比率更創下近十二年以來最多。

綜合土地註冊處資料所得，2022年上半年本港共錄13,575宗私樓轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達94.6%，除連跌八個「半年度」外，更創近二十四個「半年度」、亦即十二年新低，較去年下半年的96.6%再跌2個百分點，若同比2021上半年的97.5%，更跌2.9個百分點。

轉手僅94.6%獲利 十二載新低

平均獲利幅度方面，上半年每宗私樓轉手個案平均賺幅為66%，較去年下半年跌5.3個百分點，為近十一個「半年度」以來的新低，並連續六個「半年度」錄得跌幅。

當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案共5,943宗，佔整體二手私樓買賣比例有所下跌，由去年下半年的42.3%，跌0.9個百分點至今年上半年的41.4%。至於上半年錄得虧損的轉手個案共有695宗，佔整體比例4.8%，為2010下半年以來的二十四個「半年度」高位；若以宗數計算，則是2011年至今，十一年半以來的按半年最多。

嘉湖、沙田第一城轉手賺錢個案最多

按物業轉售價格劃分，各銀碼類別的私樓轉售獲利成功比率全線向下，其中以601萬至800萬元的獲利比率維持最高，惟按半年跌了1.1個百分點，報96.6%；其次是樓價介乎801萬至1,000萬元為96.5%，按半年也跌了1.3個百分點。至於以平均每宗賺幅計算，同樣是樓價介乎601萬至800萬元者的76%最高，惟按半年下跌3.9個百分點。

若以屋苑層面分析，日出康城、嘉湖山莊及沙田第一城，分別以348宗、246宗及200宗獲利登記，成為上半年擁有最多私樓轉手賺錢個案的三大屋苑，而各自獲利成功比率分別達95.1%、98.8%及95.2%。至於十大獲利登記最多屋苑之中，以新都城的每宗轉手個案平均賺幅最多，達114.4%。

陳海潮指出，自2018年中開始，樓市先後受中美貿易戰、社會運動及新冠疫情連環衝擊，樓價整體呈震盪橫行，時而反覆偏軟，導致近年二手私樓轉手獲利比率及平均賺幅徐徐下跌。

不過，隨著貿易戰轉靜、社會運動化解，及疫情轉穩而大眾也漸有調適，他期望今年下半年整體樓市可以止跌回升，並帶動獲利比率及賺幅可擺脫下降軌，冀下半年獲利比率可重登95%之上，而賺幅則重上68%或以上的水平。