新地馮秀炎：料apm暑假生意升兩成　巧明街新商場明年底開幕

新地（0016）近日斥資5,000萬元優化觀塘旗艦商場apm兩萬平方呎戶外空間，料帶動暑假商場人流及生意，按月上升30%及20%。至於同區巧明街全新商業項目，其商場部分亦將於明年底開幕。

斥五千萬優化apm 料暑假人流增三成

新鴻基地產代理執行董事馮秀炎今（21日）表示，本地消費氣氛已逐漸恢復，合計4月、5月零售銷售額按年升4.7%，有明顯增長。她預計7月上半月的消費市道會有「驚喜」。她又指，位處apm 2樓的「apm Garden」戶外美化工程已竣工，涉及逾兩萬平方呎，加上政府即將發放第二輪消費券，預計7月至8月暑假期間，apm的人流及生意將按月上升30%及20%。

新地馮秀炎預計，apm 暑假人流及生意將按月上升30%及20%。（陳芷晴攝）

apm整體租金今年3月已見底

馮秀炎表示，上半年apm新租及續租租戶有逾70個品牌，有八成為首次進駐九龍東，另有兩成租戶首次登陸香港，包括日本「過江龍」、連鎖藥妝品牌松本清。她透露，apm整體租金已於今年3月見底。

至於新地於觀塘區另一全新項目，馮秀炎指，該位於巧明街的新商場將於明年底開幕，目前正準備招租，寫字樓會率先入伙。據資料，項目屬前九巴車廠，涉兩幢商廈及商場，商場部分樓層達12層高。

集團之後會緊接籌備啟德商住項目、銅鑼灣世貿中心及西九高鐵站上蓋商業項目。