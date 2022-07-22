西營盤醫院道住宅地收11份標書　恒地、信置、嘉華有份

西營盤醫院道住宅小型地皮於今日（22日 ）截標。地政總署公布，該地皮最終接獲11份標書。據現場所見，遞交標書的財團包括英皇國際（0163）、漢國置業（0160）、恒地（0012）、嘉華國際（0173）、信置（0083），以及百利保（0617）及富豪酒店（0078）合資財團等。

新地雷霆：地皮規模細 未有入標

此外，會德豐地產常務董事黃光耀回覆表示，集團已入標上述醫院道住宅地皮。而新地（0016）副董事總經理雷霆則回覆表示，是次地皮規模較細，集團未有遞交標書。

英皇國際物業經理蔡宏基表示，集團獨資入標，認為地皮近西營盤站，位於優質校網內，預計未來單位景觀開揚，具發展潛力。

漢國置業：已考慮加息因素

至於漢國置業房地產部董事李振彪指出，獨資入標項目，認為地皮位置好，靠於中半山及西營盤站，今次出價已考慮加息因素，認為地皮細或會限制發展空間，若日後投得地皮將會發展小型單位。他又指，會盡力克服地盤內的石牆樹及細葉榕樹對工程所造成的困難。

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估計樓面地價每呎1.3萬至2.2萬

該幅醫院道地皮鄰近住宅匯賢居、東華醫院、香港佐治五世紀念公園等。地盤面積約5,372平方呎，最高可建樓面約42,979平方呎。綜合市場人士預測，地皮估值約5.6億至9.5億元，每呎樓面地價介乎1.3萬至2.2萬元。

需保留地盤內石牆樹、細葉榕樹

入標財團需要留意地皮範圍內有石牆樹及細葉榕樹，中標財團預計需要保留相關樹木。此外，上述醫院道地皮位置較為「吊腳」，位於上落斜的中間位置，且地皮規模較細，未能提供充足車位。