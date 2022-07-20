外資基金ESR逾52億奪葵涌大型物流地　每呎地價3539元

上周五截收共3份標書的葵涌大型物流地皮，運輸及物流局公布，該地皮最終由外資基金ESR Group Limited奪得，成交價逾52.569億元。以項目總面積可達約1,485,460平方呎計算，每呎樓面地價約3,539元。

運輸及物流局發言人表示，市場對葵涌市地段第531號的招標反應理想，反映業界對物流用地有一定需求。政府會繼續物色更多合適用地，發展多層現代物流設施，以持續推動現代物流業的發展。

ESR去年18億買葵涌凍倉 改裝數據中心

外資基金ESR近年在港也有不少投資項目，如該基金在2021年5月份，向舖王鄧成波家族以18億元買入葵涌永業街11至19號光輝凍倉，平均呎價5,445元。及後在同年11月向城規會就光輝凍倉申請全幢改裝為數據中心用途。

是次成功賣出的物流地皮為葵涌美青路與貨櫃碼頭南路交界的葵涌市地段第531號用地，地皮上周五截標吸引3份標書，其餘兩家落選財團包括Mapletree Investments Pte Ltd，即新加坡淡馬錫旗下豐樹產業，以及澳洲基金嘉民集團（Goodman Group）。

豐樹產業、嘉民集團入標競投

該幅地皮將作物流服務及公眾停車場用途，地盤面積約594,668平方呎，其最高的樓面總面積可達約1,485,460平方呎，以發展多層現代物流設施兼公眾停車場，達致一地多用。綜合市場資訊，該地皮每呎樓面地價介乎約3,000至4,000元，估值約45億至59億元。