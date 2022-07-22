上水地建分層住宅、安老院　面積大增75%　申請人：配合限呎政策

去年4月份向城規會申請發展住宅及安老院的上水天平路用地，新近修訂方案再向城規會作出申請，項目住宅伙數及安老院舍床位增至38伙及210個，分別較舊方增加36%及47%，項目的總樓面面積亦大幅上升75%。申請人指，是次修訂遵從政府最新有關最低單位面積的要求。

上述上水天平路項目地盤面積約22,529平方呎，擬以地積比率2.38倍發展兩幢建築物，其中一幢為樓高4層的分層住宅，增加10伙至38伙，住宅樓面最新為18,202平方呎，較舊方案12,196平方呎大增50%。

至於另一幢為安老院舍，樓層高度由舊方案的4層，增加至最新的7層、床位由143個大幅增加至210個。安老院舍總樓面約35,317平方呎，也較舊方案18,363平方呎，大增92%。

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申請人：提升安老院舍質素

申請人指出，擬議修訂遵從政府最新有關最低單位面積的要求，以及《2022 年院舍法例（雜項修訂）條例草案》（以下簡稱「條例草案」）的相關守則，以回應社會大眾對增加居所空間及提升安老院舍質素的迫切需求。

申請人又表示，相對於先前申請，擬議修訂在發展佈局及發展參數（包括建築物高度、地積比率、總樓面面積及上蓋面積）上作出修改，以提供更多且面積更大的分層住宅，及更多且院舍長者的人均面積更大的安老院舍床位。