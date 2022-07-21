火炭工廈重建1360伙公屋料獲通過　規劃署不接納155份反對申述

房委會去年宣布擬清拆轄下共4座工廈，同年12月城規會宣布修訂《沙田分區計劃大綱圖》，把其中的火炭穗輝工廠大廈由「工業」地帶改劃為「住宅（甲類）8」地帶，以作公營房屋發展。上述修訂接獲155份反對申述，包括來自環保團體、沙田區議員及穗輝工廠大廈租戶。

新公屋設兩幢、可容納3700人

不過，規劃署表示不支持相關反對意見，並認為不應順應有關申述而作出修訂。有關考慮《沙田分區計劃大綱圖》反對申述和意見的會議，將於明日（22日）由城規會審議，預計亦不獲城規會接納。

《沙田分區計劃大綱圖》修訂主要涉及把火炭穗輝工廠大廈由「工業」地帶改劃為「住宅（甲類）8」地帶，並訂明建築物高度限制為主水平基準上140米。該重建項目地積比率約6.7倍，擬建兩幢住宅大廈，提供約1,360個公營房屋單位，可容納人口約3,700人，預計峻工日期為2031年。

工廈出租率高 涉傳統工業、文化及藝術產業

反對意見人士認為，上述穗輝工廠大廈重建後提供的1,360伙，對新增房屋供應微不足道，認為工廈應予以保留，同時又指工廈目前租用率接近100%，涉及多間傳統工業、文化和創意及藝術產業的中小企，重建項目將扼殺行業發展。

規劃署：損失工廈樓面可由同區供應彌補

不過，規劃署認為，政府正採取多管齊下的土地供應策略，又指房委會已於2021年完成重建轄下工廠大廈（包括穗輝工廠大廈）作公營房屋用途的可行性研究。規劃署又指，穗輝工廠大廈的內部樓面面積約42.7萬平方呎，佔整個火炭工業區工業總樓面約3至4%，認為相關樓面可由鄰近的工業區供應彌補。

故規劃署表示不接納來自環保團體、沙田區議員及穗輝工廠大廈租戶的反對申述，認為不應順應有關申述而修訂該分區計劃大綱圖。