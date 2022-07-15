歷史建築｜灣仔「猛鬼磚屋」重建255伙　合和擬保育南固臺

合和實業就灣仔一級歷史建築物南固臺及周邊建築物等，向城規會申請重建1幢樓高21層的分層住宅，提供255伙。當中有「灣仔鬼屋」、「猛鬼磚屋」之稱的歷史建築南固臺，將會保留作保育用途，同時作非牟利用途讓公眾享用。

上述申請地點為灣仔山坡臺 1、1A、2和3號「山坡臺」、船街55號「南固臺」、捷船街1至5號及船街53號「妙鏡臺」，連同毗鄰政府土地。項目地盤面積約30,632平方呎，重建後總樓面積約15.2萬平方呎，住宅部分佔約14.96萬平方呎，非住宅則佔2,570平方呎。項目擬建1幢不多於21層、設3層平台的分層住宅大廈，提供255伙。

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保育南固臺提供休憩空間

項目申請人為Yuba Company Limited，為合和實業旗下子公司。申請人認為，重建計劃是對灣仔持續市區重建和活化，以及提供休憩用地供公眾使用的綜合願景一部分。申請人又指出，將會還原和保育位於南固臺的一級歷史建築物（包括在船街的主要入口和景觀美化的庭院）以符合政府政策。南固臺和住宅大樓將分隔開，南固臺亦會被用作非牟利用途和讓公眾方便到達，提供休憩空間供大眾享用。

日佔時期南固臺曾作慰安所

翻查資料，南固臺現為荒廢大宅，建築風格融合中西元素，外牆以紅磚建成。該大宅由香港富商杜仲文於1917年買入地皮興建，及後在1921年轉售予當時擔任永安百貨副司理的弟弟杜澤文。不過在1943年日本佔領香港期間，杜澤文死於大宅之內，南固臺亦落入日本人手上，成為慰安所。直至1988年，杜氏家族把南固臺以約1,600萬元轉售予合和實業。

2003年曾發生撞鬼事件

此外，南固臺曾發生撞鬼事件，2003年11月，曾有8名少男少女闖入鬼屋，其間三名少女擬因受驚過度，聲稱被鬼招魂，撞邪後一度與友人發生衝突，驚動警方。