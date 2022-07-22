屯門NOVO LAND首日暫收2600票　超額認購近15倍

大型住宅新盤低市價推盤，成市場焦點。新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期今日（22日）首日接受認購登記，發展商表示，截至傍晚6時，該盤已接獲逾2,600票，以首張價單推出165個單位計，超額認購近15倍。

NOVO LAND第1A期為今年入場費最平之新盤。首批105伙折實平均呎價為13,188元，開放式戶折實售價329.7萬元起。示範單位自對外開放以來，吸引不少年輕人參觀，亦不乏家庭客及換樓客。

首批165伙 最平折實330萬有找

資料顯示，該盤首批165伙，實用面積271至561平方呎，涵蓋開放式至三房戶型，價單定價387.9至899.1萬元，價單呎價由14,338元至16,571元，以最高折扣15%計，折實售價由329.71萬至764.23萬元，折實呎價由12,187元至14,085元。當中，最平一伙為2座5樓K室，屬開放式間隔，實用面積247平方呎，折實售329.7萬元，折實呎價13,349元。

另外，發展商是次亦首度提供「漸進式供款計劃」，包括首批15伙開放式單位，如為購買相關開放式戶，兼選用建築期付款的買家提供漸進式供款計劃。

↓↓↓NOVO LAND 兩房連裝修示範單位↓↓↓

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NOVO LAND 1A期提供824伙

NOVO LAND位於欣寶路8號，全盤設有14幢分層住宅，合共分六期推售。其中，即將開售的第1A期，提供824伙，標準戶面積234至699平方呎，包括開放式至三房間隔，當中主打開放式、兩房戶型，九成單位採開放式廚房。另項目設有114個私家車位，預計關鍵日期為2023年6月29日，樓花期約十一個月。項目距離西鐵兆康站約3分鐘車程。