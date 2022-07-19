NOVO LAND首批低開20%　代理：下半年新盤或一個平過一個

新地（0016）旗下屯門NOVO LAND 1A期項目今日（19日）公布首張價單，首批165伙，折實平均呎價13,188元，較同區一、二手低開至少10%至20%，折實最低售價由329.7萬元起，成為今年入場價最平新盤。此外，更首推「漸進式供款」予15名開放式戶買家，首三年供款「5,000元有找」。

陳永傑：抽到如「中頭獎」 好過買居屋

中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑表示，NOVO LAND折實均價較同區近期新盤成交價低20%，比區內二手價亦低15%，形容屬「震撼價」，相信因為有加息、疫情變化等因素，令發展商不惜加大折扣優惠，以低價出擊，亦可見發展商去貨決心非常大。

陳永傑相信項目開售會「一Q清袋」，形容抽到首批價單猶如「中頭獎」，「好過買居屋」。他估計，若NOVO LAND及後加推，可刺激本月底一手交投量增至1,100宗至1,200宗。

未來新盤平價促銷 二手將受衝擊

陳永傑指，考慮香港或被迫加「P」，新盤採平價推盤，才可激發買家的入市意欲。又表示買家不必擔心樓價下跌，因有高成數按揭、代付釐印等配套，「令到你無錢都買到樓」。他預計，下半年新盤也會採平價促銷策略，有機會「一個平過一個」，料二手市場會備受衝擊。

他另指，短期7、8月二手成交或出現「價跌量升」情況，料二手樓價第三季有機會跌3%，但香港樓價不會有「爆破式」下跌。

布少明：八、九十後買家料隨時逾八成

美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，NOVO LAND開價與區內御海灣相比，低接近兩成，或有機會挑戰今年「新盤票王」。他指，此樓盤仍有很大加價空間，又估計買家比例中，佔六成屬用家，四成為投資投資，料入伙呎租35元至40元。

他又表示，300多萬上車盤絕對吸引到年輕人置業，八、九十後買家料隨時超過八成。他估計，7月份一手交投有1,200至1,300宗，另預計整體樓價會於7月下跌1％至2%。

【NOVO LAND示範單位】