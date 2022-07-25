山頂地標「紅磚屋」太平山餐廳11.2萬續租　較舊租跌逾五成

擁有百年歷史、屬二級歷史建築的山頂道121號「紅磚屋」太平山餐廳，租約7月份到期，政府產業署早前就物業重新招租。據最新資料，物業由中現國際有限公司續租，租期三年，每月底租11.2萬元或以每月營業額20%作分成、以最高者為準。

上述物業佔地約1.29萬平方呎，室內面積約9,042平方呎，只可用作經營餐廳及政府可能以書面批准的其他輔助用途。物業今年5月初截標，採「雙信封制」，即技術及分成建議各佔一半評分，物業底租為11.2萬元，較2019年續租租金23萬元低51.3%。

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物業位於山頂道121號，鄰近山頂廣場及凌霄閣，本身屬二級歷史建築，1947年起開始作為餐廳。其後，物業由「餐飲業大亨」湯聖明旗下的中現國際有限公司於2001年承租，並營運太平山餐廳。據資料，餐廳租金於2006年曾高見180萬元，其後隨市况持續向下。至2016年續租時月租已跌至92萬元。

直至三年前物業轉用分成計算租金，當時底租為23萬元，或營業額的25%作分成。若以底租計，最新租金較舊租金跌逾五成，若以分成比例計，亦較三年前低5個百分點。