買家曝光｜加多寶相關人士8.7億買壽臣山洋房　相等於1.7億罐涼茶

超級豪宅買家身份曝光。由英皇國際（0163）等發展的壽臣山洋房項目「壽臣山15號」，其7號洋房上月底以逾8.7億元售出。洋房新買家為陳文鉅，料為加多寶集團旗下昆侖山礦泉水有限公司副總裁。

資料顯示，上述7號洋房近月以8.7024億元沽出，呎價約108,347元，新買家為陳文鉅（CHAN ANDREW MAN KUI），其名字與全港抗疫義工同盟執行主席、加多寶集團旗下昆侖山礦泉水有限公司副總裁陳文鉅的中英文名相同，料為同一人。 陳文鉅是次入市繳付3,698.52萬元稅款，佔樓價約4.25%，反映以首置名義入市。

首置名義入市 繳稅近3700萬

加多寶為著名涼茶品牌，最為人熟知的產品為紅色罐裝加多寶涼茶及崑崙山雪山礦泉水。加多寶涼茶前身為王老吉，惟因商標問題，在2011年起逐步改名為加多寶。目前一罐加多寶涼茶零售價5元計算，是次壽臣山15號洋房成交價已相等於1.74億罐加多寶涼茶。

設15幢洋房 最大洋房1.2萬呎

是次易手的7號洋房，屬屋苑面積較大的洋房，實用面積8,032平方呎，六房六套房設計，設有3,427平方呎花園、2,091平方呎天台，連私人游泳池。

壽臣山15號合共15幢洋房，實用面積由3,727至12,073平方呎，一律連花園，天台及車位。其中13幢洋房更設私人游泳池。