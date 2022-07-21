山頂道8號中層大宅傳1.2億沽　較同期一手貨低逾三成｜單位直撃

前身為欣怡居的山頂道8號豪宅屋苑，七年前獲發展商看中買入一籃子貨尾單位，並斥資逾3億元進行全面翻新。翻新後的一手單位成交呎價逾9萬至10萬元，並帶挈同屋苑二手單位造價亦水漲船高。

市傳山頂道8號一伙中層三房戶，新近傳約1.2億元沽出，呎價6萬元。區內代理指，受惠發展商當日收購並翻新屋苑，現時單位至少賣貴2,000萬至3,000萬元。不過若與同屋苑同期的一手貨比，呎價有三至四成距離。

山頂道8號豪宅屋苑近年翻新後，已易名為INFINITY。最新成交為2座中層B室，實用面積1,992平方呎，三房三套間隔，早前叫價約1.38億元放售，近日沽出，市傳成交價約1.2億元，呎價60,240元。原業主於2010年以6,200萬元買入上址，是次易手帳面升值接近一倍。

↓↓山頂道8號2座中層B室放盤相片↓↓

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發展商2016年逾3億翻新全屋苑

值得留意，山頂道8號前身為欣怡居，由台灣發展商百利大發展，在2004年落成，設有兩幢樓高10層的分層住宅，涉及34個分層戶、一座洋房及一籃子車位。在2015年，資本策略地產夥拍豐泰地產投資，以18.25億元購入項目的一手貨尾，涉及19個分層戶及一幢洋房，連33個私家車位及5個電單車位，涉及物業七成業權。

隨後，發展商在2016年底斥資3億至4億元為全屋苑作翻新，至於屋苑的二手單位業主亦有夾錢進行大維修，估計每戶斥資逾百萬元。

翻新後二手單位增值至少兩成

有區內代理表示，假若數年前欣怡居未獲發展商收購及全面翻新，估計上述易手的2座中層B室的成交價最多僅約9,000萬元，但翻新後增值至少2,000萬至3,000萬元。

不過，發展商收購的貨尾單位售價更高，不少成交呎價超過9萬至10萬元。翻查資料，今年3月份屋苑A1座頂層9樓至10樓Penthouse B室，透過俗稱「賣殼」的公司股份轉讓形式易手，成交價高達4.98億元，呎價逾12.5萬元。

去年12月，新世界發展（0017）集團主席鄭家純妻子葉美卿亦透過「買殼」買入屋苑A1座中層A 、B室相連戶，市傳成交價高達約4.5億元，成交呎價約10.5萬元。