港鐵東涌配電站明截標　中原下調估值17%至47億

去年11月流標的港鐵（0066）東涌牽引配電站物業發展項目，近月重推並將於明日（28日）下午2時截標。有測量師認為，項目招標條款有所調整，補地價金額大幅下降25%，料地皮吸引力增加，不過下調最新估值約17%至約47億元。

張競達料標書數目較上次多

中原測量師行張競達表示，東涌牽引配電站項目去年招標時，接獲5份標書，反應其實不差，相信當時流標是與補地價過高、及港鐵分紅較進取有關。

他指，是次修訂招標條款重推，相信地皮吸引力會增加，標書數目有機會比上次多。近年鐵路沿綫大型住宅地皮供應少，是次項目鄰近擬建中的東涌東站，有鐵路優勢，加上規模大，具一定的發展潛力。不過，他下調項目的每呎樓面地價估值為約5,000元，總估值約47億元，較之前估值下調約17%。

翻查資料，中原測量師行去年9月對項目的估值為56.4億元，每呎樓面地價估值6,000元。

中原測量師行張競達。（資料圖片）

東涌牽引配電站項目位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，一條馬路之隔為大型私人屋苑映灣園。項目將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，住宅樓面面積上限約為94萬平方呎，料可提供1,400至1,800伙。據市場資訊，項目連同補地價計估值約32.9億至55.4億元，每呎樓面地價約3,500至5,900元。

補地價金額大跌25% 招標條款減辣

早前有消息透露，項目的招標條款較去年有所調整，如補地價金額由去年的逾47.65億元，回落至35.475億元，即最新每呎補地價約3,776元，較去年招標回落超過12億元或25.5%。

此外，去年招標時，發展商需要提交一筆期費用，同時設有分紅比率至少15%的條款。不過最新招標條款有所調整，發展商僅需要支持定額1億元的金額，而分紅比率由發展商提出，未有設下最低水平。