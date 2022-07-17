港鐵兩大商場明年開幕　 圍方不受柏傲莊 III 工程影響

港鐵（0066）今（17日）為將軍澳PopCorn商場舉辦十周年慶祝活動，港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，旗下有兩個全新商場將於明年開業，合共涉約116萬平方呎樓面，包括大圍站上蓋商場「圍方」（The Wai），計劃明年夏天開幕，總樓面面積達65萬平方呎。

圍方半數樓面已租出

他指，圍方的商戶主要集中於民生相關行業，包括餐飲、超市、娛樂等，目前正在招租，逾50%樓面已出租。已落實的租戶中，佔面積最大為英皇戲院及大型超市。另有餐飲、藥房及銀行等民生相關商戶。商場內將設有寵物公園。

鄧智輝又指，雖然柏傲莊 III 正拆卸重建，但柏傲莊 I 、II 及商場部分工程不受影響，預計短期獲批入伙紙，今年內入伙。至於柏傲莊 III 工程進度留待新世界（0017）公布。

另外位於黃竹坑站港島南岸商場「THE SOUTHSIDE」，會於明年第四季開業，總樓面面積近51萬平方呎，會是港島南區較具規模的商場。目前正在招租，已有近三分之一的商場面積獲承租。為配合屆時上蓋住戶所需，港鐵會先引入餐飲等商戶進駐。

鄧氏表示，黃竹坑人口沒有那麼稠密，但客源更多元化，除當地居民，還有海洋公園遊客、學生、寫字樓上班族等，且區內尚有其他新項目在建中，故商場擬引入其他港鐵商場沒有的全新品牌。

就疫情下商場生意額，鄧智輝回應稱，部分商場以往較多遊客，受封關政策影響，衝擊會比較大，生意額下跌幅度亦較大。不過，部分屋苑商場商戶如超市及藥房等，受影響較少。他指，目前港鐵正調整商戶組合，以往較依賴遊客收入的商場將轉攻當區或附近居民消費群。

鄧智輝透露，目前港鐵商場出租率高於99%。疫情下港鐵也有因應生意受損商戶的情況，進行租金減免或豁免。商戶如戲院等需要停業，故獲租金豁免，受較大影響的中小型商戶，其租金減免也有50%。

港鐵將設全新品牌「Louder」，未來在旗下3個商場為本地年輕藝術家提供低成本創業平台。右一為鄧智輝。

未來兩個月推新品牌「Louder」

此外，港鐵將在未來兩個月推出全新品牌「Louder」，為本地年輕藝術家提供低成本創業方案，以線上及線下方式，為創業者提供商品展示平台，協助他們在不用投放大量資金成本下進行品牌推廣及宣傳。

鄧智輝指，稍後將為新品牌進行廣泛推廣，初步選兩至三個試點，第一個試點為原先的康城商場（THE LOHAS)，計劃未來兩個月推出，創業者跟港鐵會以銷售額分帳的寄賣方式經營生意。兩個明年推出的新商場亦會邀請本土年輕藝術家在內擺放藝術展品。