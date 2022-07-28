中原半年蝕近億擬削開支　施永青：市場養唔晒所有經紀

受第五波疫情拖累，本地龍頭代理行今年上半年錄得近億元虧損。中原集團創辦人施永青向《香港01》表示，上半年公司錄得數千萬元至近1億元的虧損，不過暫時未打算削減人手或縮減規模，目前正部署削減支出，包括與舖位業主商討減租。

近日市場流傳中原內部消息，指由於上半年市道欠佳，公司期內錄得虧損，故將會縮減人手，務求達至收支平衡「保命」。消息更指，擬辭退長期心態欠佳、沒有生意的員工，趁機換血強化陣容，建議辭退2021年全年營業額不足12萬元、2022年上半年營業額不足6萬元的前線員工。

施永青否認削人手規模 擬與業主傾減租

對於上述市場消息，中原集團創辦人施永青回覆《香港01》表示，集團暫時未有計劃縮減人手及分行規模，不過正計劃削減開支，租舖時會再謹慎點，同時希望可與業主商討減租，以節省租金支出。至於集團旗下各項削減開支目標，則要視乎各管理層的決定，「做法非一刀切」。

首季明顯虧損 次季反彈「都未夠皮」

施永青又指，今年上半年第一季，集團錄得明顯虧損，第二季整體樓市有改善，營業額出現反彈，但直言「都未夠皮」。總結上半年，集團期間錄得低於1億元的虧損，又指「最終應該唔夠1億，但有幾千萬左右。」

交投量不夠養活市場上所有經紀

面對市場進入加息周期，施永青認為，市場會向下調整，不過香港樓市抗跌力強勁，相信樓價不會出現大幅度回落，不過他認為目前物業交投量，「絕對唔夠養活市場上所有經紀。」被問到會否有大量代理被淘汰，他指，「始終有啲代理係願意蝕住做落去，頂住先，睇下可以做到幾耐。」