恒地ONE INNOVALE明開價　首批不少於121伙 ｜示範單位直擊

發展商加快推盤步伐，由恒地（0012）發展的粉嶺北馬適路項目第一期ONE INNOVALE-Archway，今日（28日）首度開放一房交樓標準示範單位予傳媒參觀，同步上載樓書。恒地預告，明日（29日）將公布首張價單，首批提供不少於121伙。示範單本周六對外開放，本周日接受認購登記，最快未來一至兩周內展開銷售。

林達民：以「忍讓價」推出

恒基營業（一）部總經理林達民指 ，首批單位將不少於121伙，主打開放式、一房及一房半，形容會以「忍讓價」推出。他又指，集團對於加息消息樂觀，預計未來加息溫和，明年或會結束加息周期，及後將會減息。

恒地林達民（右）及 蔡堃耀。

ONE INNOVALE-Archway的示範單位，設於尖沙咀美麗華廣場一期，參照B座10樓2室搭建，屬一房間隔，實用面積310平方呎。單位客飯廳呈長形開則，外接露台，廚房屬開放式設計，浴室屬「黑廁」，睡房外接工作台，並設有衣帽間。

值得留意，開放式廚房配備多種電器及爐具，另廚櫃內設有活動式層架，增加收納功能。不過，由於位置鄰近大門，嵌入式雪櫃有機會與大門出現「撞門」情況。

↓↓↓ONE INNOVALE一房示範單位↓↓↓

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ONE INNOVALE位於粉嶺北馬適路8號，由5座住宅大樓組成，合共提供約1,600伙，第1期ONE INNOVALE-Archway 設A、B兩座，提供603伙，當中佔約80%單位屬開放式至一房間隔，預計關鍵日期為明年3月。