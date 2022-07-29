NOVO LAND周六首賣336伙　折實售328萬起　一文看清四大重點

市場再掀新盤戰，其中新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期，以首批折實均價1.3萬元開盤，低市價近兩成，成功惹起市場關注，累收逾萬多票，本周六（30日）首輪賣336伙。該336伙涵蓋開放式至三房戶，扣除最多15%折扣後，折實售價由328.1萬至932.5萬元，呎價由12,187元至15,427元，即全數低於千萬，符合九成按揭門檻。除定價外，NOVO LAND尚有不少重點可供留意。



連推三張價單 逾200伙低於「六球」

參考發展商過去一周已先後公布了三張價單，分別涉165伙、100伙、123伙，合共提供388伙。面積由214至616平方呎，折實平均呎價分別為13,188元、13,858元及14,052元。 若扣除最高15%折扣計，全數折實售價低於1,000萬元；折實售價低於600萬元的單位亦有逾200伙，一律符合九成按保門檻。

【NOVO LAND三張價單一覽】

【同區新盤比較】

兩房戶折實最平575萬起

三張價單之中，最平一伙為1座2樓F室，屬開放式間隔，實用面積214平方呎，折實售價328.1萬元，折實呎價15,332元。若然想買「大一點」的兩房戶，最平一伙為第1座3樓B單位，實用面積為419平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實售價為574.51萬元，折實呎價13,177元。

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首推漸進式供款 七年後月供增2.5倍

為配合是次銷售，發展商是次首度提供的「漸進式供款計劃」。不過要留意，計劃只適用於首批15伙的開放式單位，並針對已購買相關開放式戶兼選用建築期付款的買家。計劃提供最長還款年期30年，而最高貸款額為樓價85%，首三年為P減2.5厘（P為5厘），及後為P。

以2座5樓K室、開放式單位為例，假設買家以首置名義入市，採建築期付款，單位折實售價為341.4萬元。若使用「漸進式供款計劃」，最多可承造約290.14萬元貸款，首三年每月供4,586元，及後第4至6年的每月供款10,980元，第7年及以後每月供款16,176元。雖然首三年的每月供款少於5,000元，但七年後每月供款將急增2.5倍，屬「先甜後苦」。

此外，利息支出亦有別，在漸進式供款計劃下，若買家借三十年，期內總供款額約521.9萬元，扣除貸款金額後，期內總利息支出涉約231.7萬元，將較傳統按揭的利息支出多了逾100萬元。

NOVO LAND首度提供「漸進式供款計劃」，只適用於首批15伙開放式單。

設循環線接駁兆康站 駕車約3分鐘

至於交通配套方面，NOVO LAND位處的「屯門第54區」，較市中心有段距離，最近的港鐵站為「兆康站」。根據地圖顯示，若業主要步行往返「兆康站」最少需要約20分鐘。不過，假若業主有車，可選擇駕車至兆康站，經發展商實測後，車程亦只需2.55分鐘便可到達兆康站。

NOVO LAND正門外欣寶路兩旁的巴士站，新增8條巴士路線連接港九新界，當中，提供全日服務的循環路線城巴50M及九巴67A已於7月17日開辦，路線50、55、56早前亦已開通，而K54號巴士路線將於8月1日起開辦，路線950及955將於本年內開辦，

設4.8萬呎商場 遲過1A期項目啟用

其他配套方面，項目設有40萬平方呎大型園林會所，以及4.8萬平方呎商場「NOVO Walk」，發展商早前表示，商場除有Market Place、萬寧、A1 Bakery落戶外，正積極與文青小店及寵物店等其他範疇商戶洽談， 以增加商場的多樣性。周末亦為住戶安排穿梭巴士服務，往返NOVO LAND及屯門商場V city。

不過，要留意「NOVO Walk」的預計啟用日期為2024年中旬， 而NOVO LAND 1A期的入伙日期為2023年6月，故商場配套未能趕及1A期住戶入伙。1A期住戶入伙首年或需依賴附近屋邨商場，或屯門市中心一帶商場。