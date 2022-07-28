陳靜DaDa毋懼加息　擲2288萬購利奧坊．曦岸頂層特色戶

在加息陰霾下，新盤市場再錄得名人入市。金像獎「最佳女配角」、具豐富投資物業經驗的陳靜（Dada），新近以招標形式買入一伙恒地（0012）大角咀利奧坊．曦岸的頂層特色戶，涉額2,288萬元。

據了解，陳靜於參觀位於大角咀福澤街38號的現樓後，鍾情單位可望維港景，故決定購入。單位屬於頂層特色戶，實用面積697平方呎，連213平方呎天台及106平方呎平台，三房間隔，成交價2,288萬元，成交呎價約32,826元。利奧坊．曦岸今年4月開始收樓。

多次投資地產獲利 2017年沽海之戀勁賺逾300萬

陳靜過去多次投資物業市場獲利。如2010年她以357萬元買入長沙灣泓景臺單位，持貨三年便以499萬元沽出，帳面勁賺142萬元離場。

另外，她尤其喜好一手新盤，如2017年以1,224.8萬元一手買入荃灣海之戀中層三房海景單位，用作收租，持貨約四年後，以約1,528萬元沽貨，成交價較當時估值高約5%，短短四年速賺逾300萬元。

陳靜原為模特兒，及後曾出演《低俗喜劇》、《香港仔》及《春嬌救志明》等電影，於2012年憑《低俗喜劇》成名並奪得金像獎最佳女配角。