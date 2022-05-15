驗樓｜利奧坊．曦岸開放式戶獲95分　神秘櫃位「唔知點放嘢」

恒地（0012）大角咀利奧坊系列，共分七期發展，正當第四期「利奧坊．壹隅」開售之際，第三期「利奧坊．曦岸」已開始收樓。記者偕驗樓師鍾智剛（鍾Sir）驗收一個1座中層P室單位，屬開放式設計，實用面積約200平方呎。經鍾Sir驗收後，發現單位質素較項目第一期高，瑕疵不多。不過有三大位置需要特別留意。

利奧坊．曦岸位於大角咀福澤街38號，鄰近港鐵奧運站及商場奧海城，配套完善。經記者實測，由奧運站步行至屋苑大約需要6分鐘，附近亦有巴士站等，交通算方便。

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經仔細驗收後，單位15項驗樓分項中，油漆、窗、來去水、家電及單位整潔度有稍微扣分，主要問題為污漬、崩花、唧膠不平滑等，問題不大。鍾Sir認為相較項目第一期、即「利奧坊．曉岸」，此期數的交樓質素較高。

廚櫃口奇窄 大而無當？

單位的廚房屬於開放式設計，為增加收納空間，煮食爐上方設有廚櫃，不過，鍾Sir發現其中一個櫃門特別窄，只有約不足25厘米的闊度。打開櫃門後，「僅夠伸入手臂多少少」，但櫃內空間頗大，也有一定深度，只是受限於櫃口闊度而未能放置體積太大件的物品。若然用家想找尋櫃內的東西亦甚為不便，鍾Sir直指「唔知可以點放嘢。」

其中一個廚櫃的櫃口特別窄，不足25厘米的闊度，僅夠伸入手臂。（盧翊銘攝）

極高儲物櫃 取物需爬梯

為增加單位的收納空間，單位的廚房上方、近天花位置亦沒有浪費，設有一儲物空間。不過，以單位樓底高度逾3.15米計，要使用此儲物櫃就必然要用爬梯輔助上落，故不宜放置常用的物品。

至於浴室方面，儲物鏡櫃的櫃門需透過按壓開關，不過鍾Sir指，儲物櫃尺寸較長，反彈器卻安裝在櫃的上方位置，連個子高大的鍾Sir也要舉高手才可開門。此外，露台方面，鍾Sir發現牆磚鋪設不平滑，凹凸不平，在陽光照射下相當明顯，惟仍屬合格可接受範圍，純美觀問題，業主可自行決定更換與否。

門鉸有鬆 鍾Sir：唔整好過整

近年新盤的大門不時出現無法自動閉合的情況，是次單位亦不例外，但鍾Sir不建議業主作任何改動，因驗樓時大門於通風對流情況下閉合已發出巨響，如再調整門鉸，閉合力度進一步加大，會容易震鬆門框。總括而言，利奧坊．曦岸的驗樓總評分為95分，屬極佳A級水平。

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