林海山城三房特色戶曝光　下月擬先推售分層單位｜現樓直撃

多個新盤部署登場，由希慎（0014）及香港興業（0480）合作發展的大埔林海山城，加快推售步伐，發展商指，將於下月初對外開放現樓單位，並計劃下月率先推售分層單位。

希慎興業寫字樓業務及住宅業務總監葉慕貞表示，首批單位將涉及多類戶型，定價參考新界豪宅價。她認為優質物業有一定需求，該類物業的買家實力雄厚，料不受加息環境影響。

左起：香港興業林紅、希慎葉慕貞。（張家禧攝）

發展商今日（27日 ）率先安排傳媒參觀項目現樓一伙頂層連天台特色戶，為第6座5樓B室，實用面積2,259平方呎，屬三房兩套連家庭廳間隔，連約1,118平方呎平台，內置樓梯連接私人天台。

單計客飯廳的面積有逾600平方呎，另主人套房的面積亦逾400平方呎。而廳堂、房間及天台外望均為極開揚的山景及海景。

↓↓林海山城現樓示範單位直撃↓↓

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林海山城位於露輝路36號，合共262伙，屬低密度設計，由14座分層大樓、34座洋房、兩座大宅組成，標準單位佔160伙，實用面積由1,078至2,526平方呎，三房至四房間隔；另66伙連花園或頂層特色單位，實用面積由1,010至3,760平方呎，屬兩房至四房間隔。