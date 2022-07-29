傳田北俊5億沽何文田全幢收租住宅　投資者接貨

有政界人士沽售大額物業，市場消息透露，自由黨榮譽主席田北俊旗下萬泰集團，新近以5億元沽出何文田亞皆老街全幢收租物業The Argyle。《香港01》就此向田北俊查詢，惟暫未獲回覆。

市傳新買家為投資者朱鴻鈞

上述成交物業為亞皆老街102號住宅物業The Argyle，為一幢樓高22層的住宅大廈，於2015年入伙，一直由萬泰集團作為收租物業。大廈提供36伙，實用面積約440至980平方呎，主要提供兩房至三房戶。同時設住客會所、健身室等設施。

↓↓亞皆老街102號The Argyle↓↓

+ 9

據了解，該幢收租物業現由金溢集團有限公司（GOLDEN ELITE HOLDINGS LIMITED）持有，公司董事包括田黃玉華及田啟安，即為田北俊的妻子及女兒。公司於2010年9月就亞皆老街102號舊樓進行收購，當時總收購價約3.248億元。

翻查資料，上述物業於2016年第四季推出招租，當時意向呎租約54元，最平的入場單位月租約2.3萬元。

另有消息透露，是次買入該幢物業的買家，傳以投資者朱鴻鈞的呼聲最高。據了解，朱鴻鈞為資深投資者，在港持有多項物業，如於上環德輔道中、旺角花園街、佐敦白加士街等有舖位收租。此外，他亦持有住宅物業如上水歌賦嶺洋房、何文田梭椏道舊樓單位等。

就市傳田北俊以5億元沽出何文田收租物業，《香港01》就此向他查詢，惟暫未獲回覆。（資料圖片）