內房攻港觸礁　汀九洋房盤蝕3.5億放售　前業主官恩娜父：唔清楚

有內房進軍香港市場觸礁！內房廣東鼎龍集團四年前斥約10億元，向官恩娜父親、「珍珠大王」官有權等人買入荒廢多年的汀九洋房項目「星悅海灣」，隨後官有權更入主、擔任廣東鼎龍集團海外事務首席執行官。不過事隔四年，洋房維持丟空狀態，近月市場更傳出整個項目以「蝕讓價」6.5億元推出放售。就放售消息，官有權回覆《香港01》表示不清楚，又指自己僅為上一手的業主。



市場消息透露，由廣東鼎龍集團持有的洋房住宅項目星悅海灣，近月正在市場低調放售，叫價約6.5億元，較四年前買入價約10億元，帳面計，大幅低約3.5億元或35%。更有消息傳該洋房項目，近日獲買家以5.2億至5.5億元洽購至尾聲，若交易落實，將較四年前買入價帳面貶值約45%至48%，或有機會成為歷來最大額的住宅蝕讓成交。

↓↓星悅海灣洋房屋苑環境↓↓

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翻查資料，星悅海灣前稱金臻，位於荃灣青山公路汀九段，鄰近帝景酒店，提供13幢洋房，實用面積2,475至3,160平方呎，總樓面約34,602平方呎，洋房屋苑原由資深投資者關秩安、官恩娜父親官有權等人持有。

官有權賣出項目後 加入廣東鼎龍集團任高層

不過在2018年3月，屋苑以俗稱「賣殼」的公司股權轉讓形式易手，由內房廣東鼎龍集團總裁龍學勤或相關人士買入，當時成交價高達約10億元，並省卻佔樓價30%的「辣招稅」，涉節省約3億元。及後官恩娜父親官有權成為廣東鼎龍集團的海外事務首席執行官。

項目落成已有約十年，一直丟空，外牆略見殘舊。（代理提供）

官有權：不清楚、沒有參與樓盤買賣

不過對於最新市傳星悅海灣推出市場放售，甚至獲買家以逾5億元洽購至尾聲，官有權回覆《香港01》表示，「不清楚，不方便評論。」他又指自己僅是上一手業主，該批物業在數年前已轉手予廣東鼎龍集團，故不能代表該集團作答。

當問及他擔任廣東鼎龍集團海外事務首席執行官一事，官有權則回覆表示，「我只係負責處理應該需要處理嘅事，至於樓盤買賣，自己冇參與。」官有權有「珍珠大王」之稱，從事珠寶行業三十多年，在香港及國內先後成立多個私人企業，部分更以女兒名字命名，如恩娜珠寶控股有限公司、深圳恩娜珠寶公司。

13幢洋房空置十年 內部似「爛尾樓」

資料顯示，星悅海灣早於2013年底已取得入伙紙及滿意紙，不過屋苑內部目前貌似「爛尾樓」，如荒蕪「鬼城」。屋外有搭起竹棚，個別洋房內部欠裝修，不論牆身、天花或地下仍是石屎，內置電梯狀況較殘舊，閘門出現破損，至於樓梯未有任何鋪設。

有代理透露，近月接獲業主一方委託放售星悅海灣，並前往現場視察環境。據知項目尚未拆契，即未能拆售，全數13幢洋房現況屬交吉，無人居住。值得留意，內房廣東鼎龍集團2018年3月買入物業後，星悅海灣在2019年10月份曾經被抵押，向大型銀行作按揭貸款，惟貸款金額不詳。

星悅海灣所在位置面向汀九橋及青馬大橋方向，從個別洋房上層房間景觀看，住戶可望無阻擋海景，景觀極為開揚。參考同地段的臨海洋房項目，近年每幢成交價可逾億元。

↓↓星悅海灣個別洋房內部狀況↓↓