流標重推｜華懋中標港鐵東涌配電站項目　蔡宏興：主打一房、兩房

去年流標的港鐵（0066）東涌牽引配電站物業發展項目，近月下調補地價金額25%兼調整招標條款後，由華懋集團成功投得。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興回覆指出，項目將以一房、兩房戶型為主。

港鐵公布，東涌牽引配電站項目，由華懋集團旗下Loychance Limited 成功投得。港鐵指，華懋曾多次參與港鐵公司的物業發展項目，期待與華懋合作發展東涌牽引配電站物業發展項目。

建於現有建築物上 存在技術複雜性

華懋集團蔡宏興回覆《香港01》表示，由於項目將建於現有建築物上，施工存在一些技術複雜性。但項目靠近港鐵站、港珠澳大橋及香港國際機場，又位於一個發達且成熟的社區，擁有所有必要的基礎設施。他又指出，東涌受益於機場城市經濟和大灣區一體化，預計發展將受到用家及投資家的歡迎。項目將以一房、兩房戶型為主。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興（右二）。（鄭子峰攝）

華懋三月28億投得同商業地

華懋近年在東涌亦有插旗，如在今年3月份以接近市場下限的27.78億元投得曾經流標的東涌第57區商業官地，以項目可建樓面面積約1,261,370平方呎計，每呎樓面地價約2,202元。

翻查資料，華懋近年在賣地市場上相當活躍，除了上述兩幅東涌地皮外，去年亦兩奪官地，包括去年5月夥拍希慎興業（0014）合組財團，以197.78億元投得銅鑼灣加路連山道商業地，每呎樓面地價約18,374元。華懋佔該商業項目權益約40%，預計涉約79億元。此外，去年12月則以13.68億元獨資投得大埔滘住宅地，每呎樓面地價6,051元。

該項目於昨日截標共收5份標書，競投財團除了中標的華懋外，還有信和（0083）、恒地（0012）、南豐。

項目位於東涌文東路及毗鄰東涌北公園，一條馬路之隔為大型私人屋苑映灣園。項目將建於東涌牽引配電站及其鐵路設施上方，住宅樓面面積上限約為94萬平方呎，料可提供1,400至1,800伙。據市場資訊，上述項目連同補地價計，地皮估值約32.9億至55.4億元，每呎樓面地價約3,500元至5,900元。

補地價金額大跌25%

早前有消息透露，項目的招標條款較去年有所調整，如項目補地價金額由去年的逾47.65億元，大幅回落至35.475億元，最新每呎補地價約3,776元，較去年招標回落超過12億元或25.5%。

此外，去年招標時，發展商需要提交一筆期費用，同時設有分紅比率至少15%的條款。不過最新招標條款有所調整，發展商僅需要支持定額1億元的金額，而分紅比率由發展商提出，未有設下最低水平。