分析︱西營盤住宅地每呎1.28萬低下限批出　創港島六年新低價

整體樓市出現回落，港島住宅官地亦低於市場估值下限價批出。西營盤醫院道住宅小型地皮，由嘉華國際（0173）以5.51億元奪得，惟是次每呎樓面地價12,820元，略低於市場估值下限價1.3萬元，同時也創出2016年3月後的港島住宅官地新低紀錄。有測量師認為，情況主要反映地皮位置及質素，不過亦有意見認為低價出售，對後市有警示作用。

是次批出的醫院道住宅地，地盤面積約5,372平方呎，最高可建樓面約42,979平方呎。綜合市場人士早前預測，地皮估值約5.6億至9.5億元，每呎樓面地價介乎1.3萬至2.2萬元，反映地皮較估值低約1.4%。

翻查資料，港島區住宅地上一幅低價紀錄為赤柱黃麻角道豪宅地皮，在2016年3月份以28.11億元批出予建灝地產，每呎樓面地價約12,436元，更較當時市場估值下限大幅低約27%。

華坊：位置「吊腳」、規模細 車位不足

有測量師認為，是次地皮以低價沽出，主要反映地皮質素。華坊諮詢評估公司高級董事梁沛然表示，該幅地皮位置「吊腳」、規模細，車位數量預計也不足以用作豪宅發展，而且範圍內有石牆樹及細葉榕樹，中標財團預計需要保留相關樹木，各項因素也影響地價，不過該幅地皮已閒置多年，成功沽出亦屬好事。他又認為，是次低價成交純粹反映地皮質數，對整體市況不構成指標。

張翹楚：對後市有警示作用

不過泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚則表示，是次地皮成交價對後市有警示作用，又指作價較市場預期低，跟港島區最低的收舊樓價相差不遠，情況或反映加息陰霾讓投資者及發展商更趨僅慎。