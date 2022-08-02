NOVO LAND原價加推168伙　折實均價1.4萬　周六次輪賣348伙

新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期上周六首輪銷售336伙，即日沽清，發展商周日加推4號價單、168伙後，今日（2日）再加推5號價單，同樣涉168伙，折實平均呎價14,392元，折實售價由336萬元起，為開放式單位。



發展商同時公布，落實本周六（6日）次輪推售348伙，另推12伙特色戶招標，其中7伙為頂層單位，餘下為低層平台特色户。



雷霆：原價加推、屬「繼續輕鬆價」

今日加推5號價單、提供168伙，實用面積213至701平方呎，當中開放式佔38伙、一房佔18伙、兩房佔81伙，以及三房佔31伙，價單訂價由395.3萬至1,135.8萬元，實用呎價由15,289元至19,163元，扣除最高15%折扣後，折實售價336萬至965.43萬元，折實呎價12,996至16,289元。整批單位市值約11.7億元。

新地副董事總經理雷霆表示，首輪銷售強勁，新價單維持原價加推，形容為「繼續輕鬆價」。

售價最平一伙為Elverum第1座2樓G及H室，開放式間隔，實用面積分別214及213平方呎，各連29及26平方呎平台，折實售價336萬元，折實呎價15,701元及15,775元。

新地代理總經理陳漢麟表示，次輪收票表現踴躍，不少為上一輪沒有入票的新客源。他補充，次輪將於本周四（4日）晚上8時截票，周六分組銷售。其中，A1組主要為購三房之買家，A2組為購入二至四伙的買家，至於B組則購一至兩伙。

參考發展商日前公布4號價單，涉及168伙，折實平均呎價14,385元。今日新加推的第5號價單同樣涉及168伙，其折實平均呎價與4號價單相若。

↓↓周六首輪銷售場面↓↓

位於欣寶路8號的NOVO LAND，共分六期發展，第1A期由兩座31層高的住宅大樓組成，提供824伙，涵蓋開放式至四房戶，實用面積213至1,467平方呎，當中兩房戶佔403伙或49%，關鍵日期為明年6月。