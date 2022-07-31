NOVO LAND加推168伙　折實均價1.4萬　折實入場336萬起

新地（0016）屯門NOVO LAND第1A期昨首輪銷售336伙，即日沽清，發展商今（31日）即加推4號價單，涉及168伙，折實平均呎價14,385元。折實售價由336萬元起。新地副董事總經理雷霆表示，由於加推不乏景觀較佳的單位及8伙特色戶，故輕微提價1%。



加推168伙 全數折實低於千萬

新價單168伙，包括40伙開放式、17伙一房、84伙兩房及27伙三房，當中有8個為連平台特色戶，實用面積由214至701平方呎，價單定價395.3萬至1,118.2萬元，價單呎價15,104元至19,111元，維持最高15%折扣計，折實售價336萬至950.47萬元，折實呎價12,838元至16,244元。

最平一伙為Elverum第1座2樓D室，實用面積214平方呎，開放式間隔，折實售價336萬元，折實呎價15,701元。

新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理陳漢麟（右）

新地代理總經理陳漢麟指，NOVO LAND昨日進行首輪銷售，共26組買家購入兩間或以上的單位，其中最大額成交的客人購入3伙，涉資約1,180萬元。客源分布方面，約75%的客源來自新界區，較多屯門、元朗及天水圍。

陳漢麟續指，NOVO LAND很大機會本周末進行次輪推售，並極大機會於次輪推售前加推價單第5號。

↓↓周六首輪銷售場面↓↓

參考項目7月19日公布的首張價單，折實均價為13,188元，事隔約半個月，新一張價單的折實均價較之高約9%。

位於欣寶路8號的NOVO LAND，共分六期發展，第1A期由兩座31層高的住宅大樓組成，提供824伙，涵蓋開放式至四房戶，實用面積213至1,467平方呎，當中兩房戶佔403伙或49%，關鍵日期為明年6月。