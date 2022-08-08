服務式住宅生意大跌　V Group陳韻雲轉賣樓：做生意需要多變

服務式住宅品牌V Group數年前開始轉型，積極涉足住宅及洋房發展。V Group創辦人兼主席陳韻雲接受訪問時表示，「做生意就係需要多變」，並不能只滿足於單一範疇。她透露，未來不排除透過各類途徑增加土地儲備，包括競投官地、市區併購等。她強調凡事按步就班，期望日後有機會發展逾百伙的中型住宅項目。而未來兩個月，V Group將部署推售兩個港島住宅項目，包括山頂洋房TWENTY PEAK ROAD BY V，意向價每呎10萬元起，擬9月招標。



旗下服務式住宅生意曾大跌五成

V Group創辦人兼主席陳韻雲，曾任地產代理監管局主席，亦是一名資深投資者。她旗下的V Group過去擁約5個服務式住宅項目，一律位於港島區。然而，疫情重創各行各業，服務式住宅亦未能倖免。陳韻雲透露，2018年旗下服務式住宅出租率約八至九成，惟受疫情影響後，現時租賃較高峰期下跌約三至四成，而第五波疫情最嚴竣時期，生意額更曾試過大跌五成，不少企業租客退租。

陳韻雲：冀通關帶動住宅租賃

她續指，眼見不少外國地方已經復常，亦留意到不少企業已放棄以香港作為亞太區總部，並轉往新加坡。她認為，現階段至少要放寬入境限制，否則極不利中小企業做生意， 她亦期望中港兩地可盡快通關，從而帶動住宅租賃市場。至於樓市方面，她仍甚為睇好下半年樓市走勢，並認為未來加息幅度不會太多。

山頂道20號洋房最快下月招標

早於2012年，陳韻雲以7.5億元購入山頂道20號擬作重建，每呎樓面地價5.8萬元，創下當時全港屋地呎價第三高。事隔十年，項目已重建為TWENTY PEAK ROAD BY V，去年11月已上載樓書，原定今年農曆新年後推出，偏偏「撞正」第五波疫情爆發，只好暫緩推售。

山頂道20號TWENTY PEAK ROAD BY V涉4座洋房，投資額近15億元，戶戶設私人泳池及專屬車位。

陳韻雲透露，若連同地價、補地價及其他稅項及使費計，整個山頂道20號洋房項目的投資額合共近15億元。她預告，項目最快本月底推出市場，9月招標，並指項目位於霧線以下、可飽覽維港景，加上洋房數目少，意向價將參考鄰近豪宅，料每呎逾10萬元起，「唔會急住賣走」。

TWENTY PEAK ROAD BY V包括4座洋房，實用面積由3,722至4,740平方呎、另連1,472至2,259平方呎花園、以及642至1,085平方呎平台，戶戶設有私人泳池及專屬車位。

The Hayworth by V涉64伙 斥兩億翻新

此外，集團又擬拆售銅鑼灣怡和街9號項目、前身為服務式住宅V Causeway Bay，現已易名為The Hayworth by V。陳韻雲指，項目最快今年9月以價單形式推出，涉約64伙，提供一至三房單位，實用面積由300平方呎起、至逾千呎不等，部份單位連花園露台。集團斥約2億元進行翻新及裝修，包括提升單位的硬件。

陳韻雲指， 當年折售跑馬地、樓齡約二十年樓的V Happy Valley時，呎價曾一度逼近3萬，媲美當年同區一手樓呎價，故她形容今次部署銷售兩港島項目屬「試水溫」， 想測試市場對V Group旗下物業的反應。

↓↓Castle One by V頂層複式單位↓↓

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Castle One by V頂層戶每月叫租10.8萬

日前V Group又開放旗下半山衛城道1號Castle One by V的示範單位，為頂層複式戶，面積1,201平方呎連逾800平方呎天台，三房連儲物室間隔，現每月叫租10.8萬元。全個項目提供112個長租住宅單位，總樓面面積約6.3萬平方呎。