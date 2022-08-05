CCL跌穿178點按周挫1.17%　重返3月谷底　新界西樓價跌幅最大

中原城市領先指數CCL最新報177.43點，創18周以來新低，按周跌1.17%，跌幅為22周以來最大。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL向下跌穿178點，重返3月時的谷底，結束早前7周於180點到182點窄幅爭持的局面。至於，在加息周期下，預料樓價將持續受壓，走勢反覆緩慢尋底，CCL將下試今年全年新低位。

至於其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.15點，創79周新低，按周跌1.33%，跌幅88周以來最大。CCL（中小型單位）報176.54點，創76周新低，按周跌1.23%，跌幅22周以來最大。CCL（大型單位）報181.86點，創15周新低，按周跌0.90%，跌幅4周以來最大。

新界東樓價按周僅跌0.03%

按地區劃分，四區樓價齊跌。新界西CCL_Mass報165.30點，創74周新低，按周跌2.10%，跌幅19周以來最大。不過新界東卻較硬淨，本周新界東CCL_Mass報192.40點，按周跌0.03%，連跌2周共0.28%。

至於港九方面，九龍CCL_Mass報169.84點，創76周新低，按周跌1.90%，跌幅18周以來最大。港島CCL_Mass報181.84點，創18周新低，按周跌0.73%，連跌3周共1.96%。